В Тяньдзине пострадавшие от взрывов требуют от властей компенсации

Активисты собрались возле отеля, где чиновники давали пресс-конференцию по расследованию причин катастрофы, передает украинская редакция "Немецкой волны". Горожане держали в руках плакаты с надписями "Мы, жертвы, требуем: правительство, верни нам наши дома" и "Дети спрашивают: как мы можем вырасти здоровыми?".

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Как отмечается в сообщении, во время пресс-конференции представители властей с трудом смогли ответить, как склад химических веществ позволили сдать в эксплуатацию в этом месте. Вопросы также касались руководства склада. Государственная прокуратура анонсировала, что будет расследовать преступления, связанные со взрывами, в том числе возможное превышение служебных полномочий и злоупотребление властью. Генеральный менеджер компании Ruihai, тем временем, находится в больнице под надзором полиции.

Тем временем, количество погибших в результате аварии возросло до 114 человек, еще 70 до сих пор считают пропавшими без вести, в том числе 64 пожарных и шесть полисменов, заявил сегодня представитель китайского правительства.