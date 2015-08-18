Найден черный ящик разбившегося в Индонезии самолета

Об этом сообщил министр транспорта страны, передает Би-би-си. Однако он не уточнил, какой из бортовых регистраторов - речевой или регистратор полетных данных удалось найти.

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Ранее стало известно, что на месте крушения лайнера в провинции Папуа на востоке страны были найдены тела всех 54 человек, находившихся на борту.

Связь с самолетом авиакомпании Trigana Air Service, следовавшим из столицы провинции города Джаяпура в Оксибил, оборвалась в воскресенье в 14:55 по местному времени.

Предполагается, что причиной катастрофы могла стать плохая погода. За 24 года работы авиаперевозчика с его самолетами произошли 14 серьезных авиаинцидента. В 2007 году Брюссель включил Trigana Air в список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Евросоюза.