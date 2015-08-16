Индонезия: найдены обломки пропавшего самолета, пассажиры и экипаж погибли
19:14, 16 августа 2015Мир
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Обломки самолета, пропавшего в воскресенье, 16 августа, в районе индонезийской провинции Папуа, нашли. Более пятидесяти пассажиров и членов экипажа погибли. Самолет ATR42 авиакомпании Trigana Air летел из Джаяпура в Оксибмль.
Самолет перевозил свыше 50 человек / airlines-inform.com
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Агентство France-Presse, которое цитирует индонезийские власти, погодные условия в районе исчезновения самолета были крайне неблагоприятными. По имеющейся информации, самолет врезался в гору.
Индонезийские чиновники сообщали, что они потеряли связь с самолетом в середине дня 16 августа.
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Представители авиации заявили, что самолет перевозил 44 взрослых пассажиров, пятерых детей и младенцев, пятерых членов экипажа.
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