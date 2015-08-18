Россия готова обсуждать новый режим контроля над обычными вооружениям в Европе

В письме, направленном генеральному секретарю Пан Ги Муну, Москва заявляет, что существующий Договор об обычных вооруженных силах в Европе "безнадежно устарел", передает ТАСС.

Позиция РФ включена в опубликованный в понедельник на сайте ООН доклад генсека, касающийся выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи /ГА/ 69/47 о контроле над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровнях. Резолюция, принятая 2 декабря 2014 года, просит Пан Ги Муна "запросить мнения государств-членов по этому вопросу" и довести их до сведения ГА.

Читайте такжеРоссия решила приостановить диалог с США по ядерному разоружению

В письме, датированном 21 апреля 2015 года, российская сторона отмечает, что "вопросы контроля над обычными вооружениями в Европе сохраняют свою актуальность, особенно с учетом ухудшившейся за последний год ситуации в области европейской безопасности". Вместе с тем, с точки зрения РФ, резолюция 69/47 "не отражает современную действительность", называя ДОВСЕ "краеугольным камнем европейской безопасности".

"Договор об обычных вооруженных сил в Европе давно утратил свою "актуальность и значимость" и перестал быть "краеугольным камнем европейской безопасности", поскольку он безнадежно устарел. Российская Федерация приостановила свое участие в нем еще в 2007 году, - говорится в документе. - Российская Федерация готова к обсуждению с нашими партнерами путей выработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе, учитывающего современные реалии и отвечающего интересам как России, так и других европейских государств".

Читайте такжеРоссия заявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В доклад генсека включены позиции и других стран, в том числе Аргентины, Германии, Испании, Ливана, Чехии и Украины. При этом, Украина отмечает "нецивилизованное поведение" и "злоумышленные действия" России, в результате которых "зашел в тупик контроль над обычными вооружениями в Европе".

Украинская сторона заявляет, что "является давнишним ответственным участником таких общеевропейских и дополнительных двусторонних механизмов укрепления доверия в области обычных вооружений, как Договор об обычных вооруженных силах в Европе", но сообщает о неспособности "выполнять некоторые положения этого договора по причинам национальной безопасности", вину за возникновение которых лежит на России.

Читайте такжеРоссия перенесла отказ от сотрудничества в сфере ВПК с Украиной на 2018 год