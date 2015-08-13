Президент Польши заявил, что его страна хочет быть восточным флангом НАТО, а не буферной зоной

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает "ЕвроПравда".

По словам Дуды, Альянс не осуществляет задекларированную политику и не адаптирует свою стратегию на восточных границах после "империалистических действий России в Украине и Грузии".

Он подчеркнул, что его страна хочет быть не просто буферной зоной, а настоящим восточным флангом НАТО.

"Сегодня, когда мы смотрим на размещение баз (НАТО)... пределом является Германия. НАТО еще не приняло во внимание изменения... к востоку от Польши", - добавил польский президент.

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"НАТО должно быть здесь, чтобы защитить страны Альянса. Если Польша и другие страны Центральной Европы являются настоящим флангом НАТО, то это кажется естественным для меня, вполне логичным выводом, что базы должны быть размещены в этих странах", - уверен Дуда.

По словам президента Польши, вопрос размещения постоянных баз НАТО в Восточной Европе будет ключевым вопросом во время следующего саммита Альянса, который состоится в Варшаве в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, Дуда 6 августа принес присягу перед Национальным Собранием Польши (объединенные палаты Сейма и Сената). Таким образом он формально вступил в должность президента страны.