В Иране хотят провести ракетные испытания

Начальник генштаба ВС Ирана генерал-майор Хасан Фирузабади заявил, что вооруженные силы Исламской Республики должны провести ракетные испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По словам военного, решение об испытаниях ракет было одобрено верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Агентство отмечает, что ранее с призывом возобновить ракетные испытания выступили депутаты меджлиса (иранского парламента). Какие именно ракеты намерены испытать ВС Ирана, в сообщении не уточняется.

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Напомним, Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение будет рассмотрено в конгрессе США.

Санкции ООН в сфере ракетных технологий в отношении Ирана, согласно договоренностям с "шестеркой", не будут сняты в течение восьми лет. Вашингтон намерен сохранить санкции против Ирана в ряде областей, в том числе в связи с программой разработки баллистических ракет.