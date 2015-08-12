Жители Евросоюза выбрасывают минимум 22 миллиона тонн продуктов в год - исследование

Количество пищевых продуктов, которую ежегодно выбрасывают жители ЕС, можно уменьшить на 80%.

Об этом говорится в исследовании научного журнала Environmental Research Letters, пишет Европейская правда.

"Выбрасывания почти 80% пищевых продуктов, пригодных к употреблению, можно избежать", - отмечают исследователи.

Указано, что исследование было проведено на основе данных из шести стран: Великобритании, Нидерландов, Дании, Финляндии, Германии и Румынии.

"Самые высокие показатели выбрасывания пищевых продуктов - в Британии (за исключением молочных продуктов, где лидирует Дания). Самый низкий средний показатель имеет Румыния", - говорится в исследовании.

При этом низкий показатель в Румынии обосновывается меньшей покупательной способностью населения.

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"Даже самый низкий показатель выбрасывания пищи, что по весу в среднем равняется одному яблоку в день на человека, в сумме для всех жителей ЕС составит 22 млн тонн в год. А максимум – эквивалент буханки хлеба – будет означать, что жители ЕС в среднем за год выбросят 75 млн тонн пищевых продуктов", - говорится в исследовании.

Исследователи подчеркнули, что необходимо проводить разъяснительную работу среди населения по поводу более тщательного планирования покупок и потребления пищевых продуктов.

Отмечается, что это в свою очередь позволит сэкономить средства не только населения, но и местных органов власти, которые должны платить за вывоз и обработку выброшенных продуктов. Кроме того, это уменьшит вредное воздействие на окружающую среду.