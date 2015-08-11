В Испании из-за гибели сенегальца произошли столкновения мигрантов с полицией (фото, видео)

20:15, 11 августа 2015
Мир
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В испанском городе Салоу (Каталония) произошли столкновения сенегальских мигрантов с полицией, в которых пострадали 16 человек.

El Pais

Причиной столкновений стала смерть 50-летнего мужчины, сенегальца по происхождению, который умер сегодня утром, спрыгнув с балкона третьего этажа, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на El Pais.

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По информации полиции, мужчина убегал от правоохранителей, когда те проводили спецоперацию по борьбе с распространением поддельной продукции.

Сразу после инцидента около 200 мигрантов стали забрасывать полицейских камнями, а также забаррикадировали железнодорожные пути, остановив движение поездов, которое не восстановлено до сих пор.

El Pais
El Pais

Правоохранители применили силу, чтобы усмирить мигрантов. В результате столкновения пострадали шестеро африканцев и десять полицейских, одного из мигрантов задержали.

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