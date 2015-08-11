В России прокуратура проверит валюту с портретом Путина (фото)

Как говорится в сообщении союза, казаки впервые получили зарплату в своей национальной валюте, грошами, алтынами и башлями, передает Русская служба Би-би-си.

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При этом национальная валюта казаков стоит значительно дороже рубля. Как сообщается на сайте, 1 грош казак может обменять на 100 рублей, 1 алтын равен 1000 рублей, а 1 башля - 10000 рублей.

На одной из купюр изображен президент России Владимир Путин.