В России прокуратура проверит валюту с портретом Путина (фото)
Союз "Ирбис" сообщил о выпуске "национальной валюты" для казаков 4 августа.
Как говорится в сообщении союза, казаки впервые получили зарплату в своей национальной валюте, грошами, алтынами и башлями, передает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеПутин похвалил российский Центробанк за доллар по 64 рубля
При этом национальная валюта казаков стоит значительно дороже рубля. Как сообщается на сайте, 1 грош казак может обменять на 100 рублей, 1 алтын равен 1000 рублей, а 1 башля - 10000 рублей.
На одной из купюр изображен президент России Владимир Путин.
В свою очередь Центробанк России и прокуратура Санкт-Петербурга пообещали проверить сообщения о том, что казаки города начали использовать собственную валюту.
"В ходе проверки будет дана оценка законности эмиссии ГКО "Православный Союз казаков "Ирбис" квазивалюты на территории региона", - говорится в сообщении прокуратуры.