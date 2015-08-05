ЕС выделит Франции деньги на решение проблемы мигрантов

Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, передает "ЕвроПравда".

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По словам Димитриса Аврамопулоса, ранее Великобритания уже получила 27 млн евро на эти же цели.

Средства выделяются из специальных фондов, предусмотренных для поддержки Франции и Великобритании на период с 2014 по 2020 год, и насчитывают 266 и 370 млн евро соответственно.

"На данном этапе ни Франция, ни Великобритания не просили о дополнительной помощи, и у меня есть полная уверенность в их способности управлять ситуацией. Мы сталкиваемся с миграционным кризисом чрезвычайных размеров, связанным с конфликтами, происходящими на периферии Европы. Вот почему мы все должны делать больше. Мы должны действовать в едином ключе для решения проблемы", - сказал Димитрис Аврамопулос.