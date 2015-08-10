Москвича посадили на 3,5 года за стрельбу по мужчинам с флагом "ДНР"

Информацию о приговоре подтвердила Би-би-си пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Как сообщали российские СМИ, 22 февраля 2015 года Юрий Буторин вышел из бара на Петровке и увидел двух молодых людей, которые несли флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Буторин, как сообщалось, достал травматический пистолет и выстрелил в одного из своих оппонентов. Одному из них пуля попала в лицо.

Очевидцы вызвали наряд полиции, который и задержал москвича. Сообщалось также, что в ходе досмотра у 34-летнего мужчины изъяли националистическую атрибутику.