Опубликовано видео с разочарованным боевиком "ДНР"
Боевик террористической группировки "ДНР" рассказал о своем разочаровании в "службе" в рядах террористов. По словам боевика, в "ДНР" он занимался документацией в одном из "штабов".
Об этом боевик рассказал в видео, опубликованном в Facebook на странице главы ГУ МВД в Донецкой области Вячеслава Аброськина.
Боевик разочаровался в обещаниях своих руководителей и призвал жителей Донбасса не вступать в ряды террористов, пишет Новое время.
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"Причина моего ухода из данного подразделения - мародерство, пьянство, постоянные пьяные драки, стрельба со стороны командира по своим подчиненным" - рассказал он.
По словам Аброськина, разочарованные в "идеях молодой республики" ежедневно переходят на нашу сторону.
Очередной раскаявшийся боевик из «ДНР»: «Пусть не повторяют моих ошибок. Будущего там – нет». Разочарованные в «идеях ...Posted by Vyacheslav Abroskin on Friday, August 7, 2015