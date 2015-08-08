Опубликовано видео с разочарованным боевиком "ДНР"

06:14, 08 августа 2015
Война
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Боевик террористической группировки "ДНР" рассказал о своем разочаровании в "службе" в рядах террористов. По словам боевика, в "ДНР" он занимался документацией в одном из "штабов".

скриншот видео

Об этом боевик рассказал в видео, опубликованном в Facebook на странице главы ГУ МВД в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

Боевик разочаровался в обещаниях своих руководителей и призвал жителей Донбасса не вступать в ряды террористов, пишет Новое время.

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"Причина моего ухода из данного подразделения - мародерство, пьянство, постоянные пьяные драки, стрельба со стороны командира по своим подчиненным" - рассказал он.

По словам Аброськина, разочарованные в "идеях молодой республики" ежедневно переходят на нашу сторону.

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Posted by Vyacheslav Abroskin on Friday, August 7, 2015

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