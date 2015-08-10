Латвия хочет построить стену на границе с Россией

Об этом заявил 10 августа латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис, сообщает Радио Польша.

"Четыре года и 17 миллионов евро, - столько нужно Латвии, чтобы отгородиться от России стеной", - сказал он.

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Его ведомство хочет, чтобы эта сумма была принята во внимание во время работы над новым бюджетом.

Козловскис заявил, что Латвия должна построить стену на границе с Россией, "чтобы укрепить свою границу". По словам главы латвийского МВД, это реакция на растущую волну мигрантов.

Так, по информации латвийских служб, лишь в 2015 году на границе были задержаны 239 нелегальных мигрантов, среди которых 160 приехали из Вьетнама, а 20 – из Афганистана.

Отмечается, что для такой небольшой страны как Латвия прием нескольких сотен мигрантов является серьезной проблемой. Кроме того, Еврокомиссия, которая борется с волной мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в регионе Средиземного моря, обратилась к правительствам стран-членов ЕС, в том числе к латвийскому, с просьбой принять часть мигрантов, которые сейчас пребывают в Италии и в Греции.