МИД озвучил новые данные о состоянии пострадавших украинцев в результате ДТП в Румынии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, отмечается, что пострадавшим в результате ДТП украинцам предоставляется медицинская помощь. Так, двое человек готовятся к проведению операции, еще 14 находятся под наблюдением врачей и требуют дополнительного обследования и лечения.

"В то же время состояние остальных пассажиров не вызывает беспокойства, а потому девять украинцев были выписаны из лечебных заведений Бухареста и в ночь с 9 на 10 августа были отправлены в Украину автобусом, предоставленным компанией-перевозчиком", - говорится в сообщении.

Еще 26 человек готовятся к выписке и отправке на родину. Посольством также оказывается содействие в размещении в гостиницах граждан Украины, которых выписывают из больниц.

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Кроме того, консул проводит необходимую работу с целью обеспечения репатриации тел погибших в Украину.

В рамках консульского сопровождения продолжается оказание необходимой помощи и содействия гражданам и их родственникам, отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 9 августа около 1 часа ночи на трассе Констанца – Бухарест, в 53 км от румынской столицы, произошло ДТП с автобусом, перевозившим 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок.

Согласно сообщению МИД, в больницы Бухареста было госпитализировано 48 травмированных украинцев.