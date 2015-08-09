В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Печальная весть - ДТП с автобусом в Румынии. Есть погибшие и пострадавшие среди граждан Украины. Консул работает на месте", - написала она.

Печальная весть - ДТП с автобусом в Румынии. Есть погибшие и пострадавшие среди граждан Укр. Консул работает на месте. Горячая линия МИД 238 16 57 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 9, 2015

В свою очередь ТСН со ссылкой на румынское издание "Сotidianul" отмечает, что всего в автобусе находились 53 человека. По предварительной информации, погибли два человека, несколько получили ранения, один ребенок находится в коме.

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СМИ указывают, что в транспортном средстве были 18 детей.

Точные причины аварии пока не известны. По предварительной информации, водитель автобуса с отдыхающими заснул за рулем.