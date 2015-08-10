С завтрашнего дня Россия вводит санкции против цветов из Голландии

Как сообщили в Россельхознадзоре, данная мера должна якобы защитить российскую территорию от распространения болезней цветов, передает vesti.ru.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2014 году в Россию было ввезено 79 тысяч тонн срезанных цветов и бутонов на сумму 612,7 миллиона долларов. Крупнейшие поставщики — Нидерланды (30,7 тысячи тонн на 225,4 миллиона долларов) и Эквадор (27,5 тысяч тонн на 226,1 миллиона долларов).

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза приостановить фитосанитарную сертификацию срезанных цветов, предназначенных для поставки в Россию.

По мнению заместителя главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко, расширение продовольственного эмбарго на поставки цветочной продукции и шоколада могло бы помочь российским производителям.