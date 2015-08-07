В США республиканцы в ходе дебатов обсуждали поставки оружия Украине

Также он намерен проявить твердость по отношению к противникам страны, передает ТАСС.

"Я бы направил вооружения в Украину. Я бы взаимодействовал с НАТО в вопросе о размещении сил на восточной границе Польши и балтийских стран и я бы установил систему противоракетной обороны в Польше в в Чехии", - заявил Уокер.

Кроме того, вопрос о поставках вооружений в Украину поднял в ходе дебатов и нейрохирург Бен Карсон, также добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента.

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"Мы ослабили свои вооруженные силы до такого уровня, что наши ВМС сократились до уровня 1970-х годов, ВВС - до уровня 1940 года, - утверждал он. - А тем временем наши враги становятся все более многочисленными. Наши друзья нам больше не могут доверять. Когда Украина была государством, обладавшим ядерным оружием, они отказались от этого оружия, ожидая, что мы их защитим, а мы даже не даем им наступательных вооружений. Мы повернулись спиной к Израилю, нашему союзнику".

Карсон пообещал, что в случае избрания на пост президента он "первым делом укрепит вооруженные силы".

В теледебатах участвовали 10 республиканцев с наиболее высоким уровнем общественной поддержки: миллиардер Дональд Трамп, экс-губернатор Флориды Джеб Буш, губернатор Висконсина Скотт Уокер, сенаторы Тед Круз, Рэнд Пол и Марко Рубио, нейрохирург Бен Карсон, экс-губернатор Арканзаса Майк Хакаби, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Огайо Джон Кейсик.