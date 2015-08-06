В США стартуют общенациональные теледебаты кандидатов в президенты

Первые полномасштабные теледебаты претендентов на пост президента США от Республиканской партии состоятся в Кливленде (штат Огайо), пишет ТАСС.

Организатор - телекомпания Fox News - приняла решение провести их в два этапа, разделив группу из 17 претендентов в зависимости от их популярности по итогам последних пяти опросов общественного мнения. "Мы никогда не предвидели возможности того, что в борьбе будут участвовать 17 претендентов", - отметил член Национального комитета Республиканской партии Стив Дапри.

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Основное внимание привлекает к себе Дональд Трамп, сделавший в ходе кампании ряд жестких заявлений по поводу нелегальной иммиграции из Мексики. По данным опросов, на которые опиралась телекомпания Fox News, среди республиканцев он пользуется самым высоким уровнем поддержки - 23,2%. Сам миллиардер в интервью телекомпании ABC заявил, что предпочел бы "просто обсуждать вопросы" в ходе "очень цивилизованных" дебатов, однако если в его адрес последуют выпады со стороны других претендентов, ему "придется чем-то ответить".

Внимание будет также привлечено к экс-губернатору Флориды Джебу Бушу, который сейчас пользуется популярностью у 12,8% избирателей, опережая занимающего пока третье место губернатора Висконсина Скотта Уокера с уровнем поддержки 10,6%.