РФ до конца года втрое увеличит число подлодок в Черном море - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на главный штаб ВМФ России.

ДЭПЛ «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» войдут в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок в Новороссийске.

«В настоящее время первые две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" завершают подготовку к межфлотскому переходу на Черноморский флот после успешно выполненной программы испытаний систем вооружения на Северном флоте», — отметил представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало — «В текущем 2015 году они прибудут к месту постоянного базирования в г. Новороссийск (Новороссийскую Военно-Морскую базу), где для них создана соответствующая инфраструктура комплексного базирования» — прибавил он.

Читайте такжеЛатвия зафиксировала корабль и субмарину РФ вблизи своих границ

Новые субмарины войдут в состав вновь сформированной в марте 2015 года 4-й отдельной бригады подводных лодок в Новороссийске. В следующем году в состав бригады должны быть переданы еще четыре субмарины, две из которых в настоящее время строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Ранее УНИАН сообщал, что десятки военных кораблей Королевских ВМС Британии и из других стран НАТО примут участие в крупнейших за последние годы учениях Joint Warrior в качестве ответа на увеличение активности российского флота в регионе.