Греция и Евросоюз приблизились к подписанию соглашения о финансовой помощи

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Мины Андреевой, если все стороны будут придерживаться обязательств, взятых на себя на саммите еврозоны в прошлом месяце, то сделку можно подписать до 20 августа, когда необходимо оплатить долг Европейском центробанка.

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"Если Греция выплатит свой долг в 3,5 млрд евро европейскому центробанку, спасительное для страны соглашение на 86 млрд евро должно быть заключено до 20 августа - последнего срока погашения этого кредита", - говорится в сообщении.

Если грекам удастся договориться о новом кредите, это станет уже третьим подобным соглашением страны с 2010 года. На этот раз ее цель - предотвратить банкротство и уберечь Грецию от выхода из еврозоны.

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Ранее УНИАН сообщал, что в августе Греция может попросить 24 миллиарда евро как первый транш финансовой помощи от международных кредиторов. Афины ведут переговоры с Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении до 86 миллиардов евро помощи. Это будет уже третий пакет помощи с 2010 года.