Греция может попросить 24 миллиарда евро "помощи" - СМИ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на газету Avgi, близкую к левому правительству Греции, передает "ЕвроПравда".

Как отмечает издание, Афины ведут переговоры с Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении до 86 миллиардов евро помощи. Это будет уже третий пакет помощи с 2010 года.

По данным Avgi, с транша объемом 24 миллиарда на рекапитализацию греческих банков пойдут 10 миллиардов, более 7 миллиардов - на возврат срочного бридж-кредита, более 3 миллиардов - на погашение греческих облигаций, которые держит ЕЦБ, а также на другие платежи.

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Банкам Греции может понадобиться до 25 миллиардов евро на рекапитализацию.

Недостаток капитала был вызван оттоком депозитов во время спора греческого правительства с кредиторами. Это привело к введению 29 июня ограничений на движение капиталов, чтобы предотвратить финансовый крах.