В одном из районов столицы Кабардино-Балкарии идет перестрелка: введен режим КТО

Об этом сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.

С 02.45 по московскому времени понедельника на части территории Нальчика, ограниченной улицами Самотечной, Геляева, Мусова, 2-й Надречной, Нартановской и Калинина, введен режим КТО.

Читайте также"Исламское государство" впервые приняло присягу боевиков с Кавказа

"В одном из многоэтажных домов в микрорайоне "Александровка" была обнаружена группа боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время идет перестрелка", — сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что за последние две недели это уже вторая подобная перестрелка в Нальчике.

В ходе спецоперации ранее, 23 июля, были убиты шестеро боевиков. Сообщалось, что они также забаррикадировались в многоэтажном доме и отказались сдаваться.