Путин обвинил спецслужбы США в поддержке ополченцев на Кавказе в 2000-х
02:05, 27 апреля 2015Мир
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Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 2000-х годов российские спецслужбы зафиксировали прямые контакты между северокавказскими ополченцами и представителями американских спецслужб в Азербайджане.
REUTERS
"Там реально просто помогали даже с транспортом", - рассказал Путин в фильме "Президент", сообщают Подробности.
По словам российского лидера, узнав об этом, он тут же обратился за разъяснениями к действующему президенту США, который пообещал разобраться с этой проблемой.
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"А через десять дней мои подчиненные, руководители ФСБ, получили от своих коллег из Вашингтона письмо: "Мы поддерживали и будем поддерживать отношения со всеми оппозиционными силами России. И считаем, что мы вправе это делать и будем делать и в дальнейшем", - рассказал Путин.
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