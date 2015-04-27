Путин обвинил спецслужбы США в поддержке ополченцев на Кавказе в 2000-х

"Там реально просто помогали даже с транспортом", - рассказал Путин в фильме "Президент", сообщают Подробности.

По словам российского лидера, узнав об этом, он тут же обратился за разъяснениями к действующему президенту США, который пообещал разобраться с этой проблемой.

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"А через десять дней мои подчиненные, руководители ФСБ, получили от своих коллег из Вашингтона письмо: "Мы поддерживали и будем поддерживать отношения со всеми оппозиционными силами России. И считаем, что мы вправе это делать и будем делать и в дальнейшем", - рассказал Путин.