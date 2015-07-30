Трамп пообещал в случае избрания президентом США поладить с Путиным
21:24, 30 июля 2015Мир
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Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае избрания его президентом он поладит с главой России Владимиром Путиным, несмотря на сложности в отношениях между странами.
REUTERS
Об этом мультимиллиардер заявил 30 июля во время визита в Шотландию, где он посетил турнир по гольфу British Open, отмечает NBC.
«Думаю, я смогу поладить с Владимиром Путиным, да. Просто мне так кажется. [...] Он ненавидит Обаму, Обама ненавидит его. У нас (России и США — прим. ред.) невероятно плохие отношения», — отметил Трамп, передает Lenta.ru.
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Он добавил, что росту напряженности поспособствовала кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая с 2009 по 2013 год занимала пост госсекретаря.
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