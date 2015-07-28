Британский премьер отвергает возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ответ на новую инициативу шотландских националистов, передает ТАСС.

"Важно, что референдум имел законную силу и окончательно расставил точки над "i", поэтому я не вижу нужды в том, чтобы проводить еще один", - приводит газета The Guardian слова Кэмерона, сказанные им журналистам на борту самолета во время нынешнего турне премьера по странам Юго-Восточной Азии.

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Как сообщал УНИАН ранее, бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд считает, что в будущем пройдет еще один референдум о независимости Шотландии. По его мнению, такой вариант развития событий неизбежен.