Бывший лидер Шотландии Салмонд считает неизбежным второй референдум о независимости
09:11, 27 июля 2015Мир
847 0
Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд считает, что в будущем пройдет еще один референдум о независимости Шотландии.
REUTERS
По его мнению, такой вариант развития событий неизбежен. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
"Я думаю, что второй референдум о независимости неизбежен. Вопрос, разумеется, не в том, насколько он неизбежен, а в том, когда он случится", - сказал Салмонд.
Читайте такжеКэмерон хочет провести референдум о выходе страны из ЕС в июне 2016 года - СМИВ сентябре 2014 года на референдуме 55% жителей Шотландии проголосовали против независимости.
В мае после всеобщих выборов лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен утверждала, что вопрос о новом референдуме пока не стоит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter