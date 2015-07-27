Бывший лидер Шотландии Салмонд считает неизбежным второй референдум о независимости

По его мнению, такой вариант развития событий неизбежен. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"Я думаю, что второй референдум о независимости неизбежен. Вопрос, разумеется, не в том, насколько он неизбежен, а в том, когда он случится", - сказал Салмонд.

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В мае после всеобщих выборов лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен утверждала, что вопрос о новом референдуме пока не стоит.