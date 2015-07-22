ЮНЕСКО подтвердила тысячелетний возраст Алматы

Об этом в среду сказал журналистам доктор исторических наук, академик Карл Байпаков в интервью телеканалу «Алматы».

Об этом сообщает ТАСС.

Точная дата празднования юбилея Алматы пока не определена, но предполагается, что соответствующие мероприятия будут проведены уже в следующем году.

С признанием тысячелетней истории, по мнению Байпакова, "Алматы имеет все основания стать одним из крупных узлов туризма". В качестве одной из достопримечательностей, которые не стыдно продемонстрировать местным и иностранным туристам, ученый отметил многочисленные памятники, свидетельствующие, что город был территорией сакского государства Жетысу ("Семиречье"). К примеру, сюда относится найденные при раскопках под Алматы останки сакского воина, облаченного в доспехи из благородного металла. Археологическая находка, известная миру как "золотой человек", датируется V-VI веками до нашей эры.

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Также в Алматы, по словам академика, начата реализация проекта по созданию уникального музея сакской культуры. Он будет располагаться на территории могильника Боралдай, состоящего из 30 захоронений сакских вождей. "Предметы сакского искусства представлены в Европе. Но здесь будет уникальный музей, где будут раскопаны гигантские курганы, которые называют "пирамидами саков", так как по размеру они не уступают египетским пирамидам", - сообщил Байпаков.

По мнению казахстанского ученого, Алматы сформировалась в период, названный "мусульманским ренессансом". Это время бурного развития культуры и науки в восточных странах, давшее миру таких известных мыслителей как Бируни, Авиценна, Аль-Фараби и многих других. О существовании развитой инфраструктуры на территории современной Алматы в эту эпоху свидетельствуют многочисленные материалы раскопок, проведенных в городе и его окрестностях, а также сведения из древних письменных источников.