Патриарх Кирилл: Противники используют "русский мир" как пугало, будто он служит только интересам РФ

Патриарх Московский Кирилл призвал не политизировать понятие «русского мира» и не отождествлять его исключительно с Россией, поскольку, по его мнению, «русский мир» — это вся восточнославянская цивилизация, сообщает в понедельник, 20 июля, сообщает Дождь со ссылкой на пресс-службу патриарха.

«К сожалению, наши противники используют слова "русский мир" как некий жупел, как пугало, заявляя, будто это некая доктрина, которая служит исключительно внешнеполитическим интересам Российской Федерации. Однако нет ничего более далекого от истины, чем отождествлять русский мир исключительно с Российской Федерацией», — сказал патриарх на торжественном приеме в Троице-Сергиевой лавре.

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По его мнению, «русский мир» — это система ценностей, которая вошла в быт вместе с крещением Руси и объединяет Россию, Беларусь и Украину.

Против идей «русского мира» выступает Украинская православная церковь Киевского патриархата. По мнению главы УПЦ КП Филарета, концепция «русского мира», которую продвигает патриарх Кирилл, кроется имперская идея лишения Украины её государственности и независимости.

В апреле этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял о важности независимости страны, в том числе, и от «русского мира». «Русский мир – это не про нас. Мы русские люди, но это не значит, что мы россияне. Мы - белорусы. Позвольте нам иметь свою точку зрения на мир», — цитирует слова белорусского лидера «Би-би-си».