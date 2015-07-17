Российского депутата, голосовавшего против аннексии Крыма, объявили в международный розыск

12:27, 17 июля 2015
Мир
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Депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, который проголосовал против аннексии Крыма, объявили в международный розыск по обвинению в пособничестве в растрате.

sib.fm

Как сообщает ТАСС, об этом стало официально известно 17 июля на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его заочном аресте.

"Пономарев объявлен в международный розыск", - сказала судья.

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Ранее об объявлении Пономарева в международный розыск сообщал источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, ранее в отношении Пономарева вынесли постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого.

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