Российского депутата, голосовавшего против аннексии Крыма, объявили в международный розыск

Как сообщает ТАСС, об этом стало официально известно 17 июля на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его заочном аресте.

"Пономарев объявлен в международный розыск", - сказала судья.

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Ранее об объявлении Пономарева в международный розыск сообщал источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, ранее в отношении Пономарева вынесли постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого.