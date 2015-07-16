Катастрофа Boeing на Донбассе: международные следователи собрали доказательства для привлечения виновных к ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

“Доказательства, которые дают возможность привлечь к ответственности определенных лиц, собраны, а вопрос квалификации преступных действий будет окончательно решен совместной следственной группой”, - сказал Маяков.

Он отметил, что определенное количество виновных в этом преступлении людей находится на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, вторая часть - на «территории соседнего государства» (России).

По словам представителя СБУ, на сегодняшний день точно установлено, откуда завозился ракетный комплекс, кому он принадлежал, из какого места производился пуск ракеты и каким маршрутом и куда вывели этот ЗРК.

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Также Маяков сообщил, что в ходе следствия международной группой были исследованы как доказательства 5 млрд интернет-сообщений, проанализированы более 1,5 млн телефонных разговоров, которые осуществлялись до, во время и после сбития малайзийского “Боинга” на определенных территориях.

Отвечая на один из вопросов, Маяков отметил, что Украине со стороны иностранных партнеров еще не передали конечные результаты подготовленного доклада, появление которого на днях анонсировали иностранные СМИ.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.