Путин и Обама высоко оценили результаты завершившихся переговоров по Ирану

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

"Отмечено, что успех многолетних усилий по поиску политико-дипломатического решения этого вопроса стал возможным благодаря конструктивному взаимодействию стран "шестерки", Ирана, а также ЕС", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что договоренность по иранской ядерной программе отвечает интересам всего международного сообщества, способствует укреплению режима ядерного нераспространения, снижению напряженности в ближневосточном регионе. Также в Кремле отмечают, что в ходе диалога было акцентировано внимание на роли российско-американского диалога в обеспечении безопасности и стабильности в мире.

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"Выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в интересах устойчивой реализации Венских договоренностей, а также по некоторым другим актуальным международным темам, включая противодействие угрозе международного терроризма", - отмечается в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.