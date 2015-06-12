Власти Бельгии предлагают аннулировать паспорта у потенциальных исламистов

Мера, которая еще должна быть одобрена парламентом, является ответом на позицию Бельгии как страны-поставщика иностранцев, которые воюют в Сирии и Ираке, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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В частности, как отмечается, в течение последних нескольких лет 300 человек покинуло Бельгию, чтобы воевать на стороне исламистских группировок. Этот показатель является одним из самых высоких в Европе из расчета на душу населения.

"Новый закон позволяет нам квалифицировать выезд с бельгийской территории с целью вовлечения в террористические акты как уголовное преступление", - отметил министр юстиции Бельгии Коэн Гинс.