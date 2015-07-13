Число погибших при обрушении казармы ВДВ в российском Омске возросло до 12 человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"По состоянию на 06.00 утра 13 июля из-под завалов извлекли 31 военнослужащего, из них 12 погибли, 19 военнослужащих находятся в медицинских учреждениях", — сказал официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, весь личный состав учебного центра проверен.

Как сообщал УНИАН, во время происшествия в казарме находилось 337 военнослужащих. Под завалами оказалось 38 человек