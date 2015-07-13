Число погибших при обрушении казармы ВДВ в российском Омске возросло до 12 человек
07:08, 13 июля 2015Мир
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Количество погибших при обрушении казармы ВДВ в Омске достигло 12 человек, еще 19 находятся в больницах.
Из-под завалов извлекли 31 военнослужащего / twitter.com/Omsk_zdes
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"По состоянию на 06.00 утра 13 июля из-под завалов извлекли 31 военнослужащего, из них 12 погибли, 19 военнослужащих находятся в медицинских учреждениях", — сказал официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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По его словам, весь личный состав учебного центра проверен.
Как сообщал УНИАН, во время происшествия в казарме находилось 337 военнослужащих. Под завалами оказалось 38 человек
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