При обрушения казармы учебного центра ВДВ под Омском погибли 2 военных
Двое военных погибли при обрушении казармы учебного центра ВДВ под Омском (Россия).
Об этом сообщает ТАСС.
"Во время трагедии в казарме находилось 337 военнослужащих. Под завалами оказалось 38 человек", - сказали в Минобороны.
"Из под завалов извлечено 24 военнослужащих, 22 доставлены в медучреждения, двое погибших", - добавили в пресс-службе ведомства. Таким образом, пока не обнаружены еще 14 военных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу взял ситуацию под личный контроль, сообщили в министерстве.
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"Министр обороны РФ, прервав отпуск, прибыл в Национальный центр управления обороной РФ, откуда каждые 30 минут докладывает о ходе спасательных работ президенту Российской Федерации", - добавили в министерстве.
Ранее УНИАН сообщал, в 20:40 местного времени произошло обрушение крыши центра подготовки специалистов ВДВ в Омске.