Корабли НАТО начали учения Breeze 2015 в Черном море
В Черном море корабли 1-й военно-морской группы и 2-й постоянной противоминной группы Организации североатлантического договора (НАТО) начали учения Breeze 2015.
Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Альянса.
В военных учениях принимают участие корабли ВМС Болгарии, Румынии, США, Греции и Турции. Основой указанных ежегодных морских учений является предложенный сценарий проведения операции кризисного реагирования, цель которого направлена на укрепление практической совместимости сил принимающей страны, приглашенных стран и подразделений НАТО.
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При непосредственной поддержке болгарского военно-морского флота, в учениях будут принимать участие 23 надводных кораблей и одна турецкая подводная субмарина, а также будут привлечены вертолет и военные самолеты Болгарии.