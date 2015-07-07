Грибаускайте: Для греков время пиров за чужой счет закончилось

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Delfi.lt.

"Без серьезных обязательств помощь точно предоставляться не будет. Греции придется принимать решение, не выбрать ли ей другую валюту на краткосрочный или среднесрочный период", - сказала литовский президент.

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Кроме того, по словам Грибаускайте, страны еврозоны надеются, что премьер греческих левых Алексис Ципрас привезет в Брюссель "очень серьезные обязательства относительно того, что они собираются делать дальше".

"Время пиров за чужой счет в Греции закончилось, и платить за безответственное поведение нового правительства страны еврозоны точно не готовы", - подчеркнула президент Литвы.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не исключает грексита (Grexit) – выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ.