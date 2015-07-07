В Испании женщина вербовала детей для исламистов

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на испанское издание El Mundo.

Как отмечается, женщина , которая является гражданкой Испании, поддерживала прямые контакты с боевиками, которые воюют в Сирии.

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Как пишет издание, в целом в 2015 году в Испании было арестовано 47 человек по обвинениям в исламском терроризме.