Опрос: Большинство поляков против выделения финансовой помощи Греции

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "IBRIS", передает Европейская правда по информации Biznes.pl.

Среди них 35,5% считают, что ЕС "скорее всего" не должен оказывать финансовую помощь Греции, в то время как 24,1% высказались решительно против поддержки.

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Зато почти 28,7% опрошенных убеждены, что Брюссель должен продолжить помощь грекам.

Как следует из опроса, проведенного 3 и 4 июля, больше всего сторонников дальнейшей поддержки Греции в возрастной группе 25-34 года – 57%, а больше всего противников среди 45-54-летних – 74%.

Наиболее склонны к помощи респонденты из городов с населением более 500 тыс. человек - 38%, а меньше всего - жители городов с населением до 50 тыс. человек - 68%.

Напомним, ранее сообщалось, что более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.

СМИ сообщили, что Германия и Франция созывают саммит лидеров стран еврозоны на 7 июля, "чтобы обсудить финансовый кризис в Греции".