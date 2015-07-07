МВФ отказался финансировать Грецию из-за просрочки платежа

Об этом заявил представитель МВФ, передает Reuters.

Отмечается, что в разговоре с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом касательно итогов референдума, на котором греки высказались против предложений кредиторов, глава МВФ Кристин Лагард отметила невозможность дальнейшего финансирования, поскольку это противоречит правилам Фонда.

«Управляющий директор МВФ объяснила невозможность фонда продолжать оказывать помощь ввиду политики недопущения задолженности», - сказал представитель МВФ.

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Как сообщал УНИАН ранее, Греция не смогла на прошлой неделе выплатить МВФ задолженность на 1,5 миллиарда евро, в результате чего потеряла формальное право на дальнейшее финансирование фонда.

Однако, Кристин Лагард отметила, что Международный валютный фонд готов оказать помощь Греции, если его об этом попросят.