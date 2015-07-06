Макаревич о своем "убийстве": Что вы как мухи на навозе?

«Вам не надоело говно читать? Займитесь делами. Что вы как мухи на навозе?», — сказал Макаревич.

Пресс-секретарь музыканта Антон Чернин сообщил РСН, что фейк о смерти Андрея Макаревича оказался работой хакеров, взломавших официальный сайт Грушинского фестиваля. «Грушинский фестиваль только что закончился, и организаторам не до того, поэтому использовали момент, чтобы сайт взломать. Они сейчас сайт чистят», — сказал Чернин.

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6 июля 2015 года на официальном сайте Грушинского фестиваля появилось сообщение о смерти Андрея Макаревича. «Сегодня ночью скончался великий советский и российский музыкант, певец, поэт и просто хороший человек Андрей Макаревич. По словам его родственников, он был убит сегодня в собственном подъезде», — сообщалось на главной странице grushinka.ru.

«Также на Грушинском фестивале будет организован сбор денежных средств на похороны Андрея Макаревича и пройдет серия благотворительных концертов в его честь», — говорилось в сообщении, к которому была прикреплена чёрно-белая фотография музыканта с траурной лентой.