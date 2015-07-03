Полиция применила силу против демонстрантов в центре Афин

На главной площади греческой столицы Синтагме проходит демонстрация сторонников ответа "нет" предложениям кредиторов на референдуме 5 июля.

Как пишет ТАСС, во время акции группа людей отделилась от остальных и на одной из прилегающих к площади улиц забросала краской здание Союза греческих промышленников.

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Активисты были окружены полицией, которая применила силу при их задержании.

Напомним, в процессе предлагаемого референдума 5 июля греческий народ должен будет решить, принять ли правительству или отклонить проект соглашения, представленный Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на заседании Еврогруппы 25 июня 2015 года.