В США первый штат подал в суд на Китай из-за коронавируса

Иск штата Миссури направлен против китайских властей, коммунистической партии Китая, а также руководства провинции Хубэй и города Ухань.

Американский штат Миссури подал в суд на власти Китая из-за возникновения пандемии коронавируса. Миссури стал первым штатом, который начал соответствующую судебную тяжбу против Пекина.

Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт, сообщает DW.

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Так, по его мнению, Пекин "врал" миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

"В Миссури последствия вируса очень реальны – тысячи заражены, многие погибли", – заявил Шмитт. При этом он добавил, что немало компаний малого бизнеса были вынуждены закрыться, и теперь их сотрудникам сложно даже кормить свои семьи.

Иск направлен в суд штата Миссури. Он адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряде министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

По словам прокурора, китайские власти "вводили общественность в заблуждение", "скрывали важную информацию", "отрицали факты заражения от человека к человеку" и даже "прятали защитное снаряжение". Эту эпидемию, убежден Шмитт, вполне "можно было предотвратить".

Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. США лидируют по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией – 824 438. В Китае от начала пандемии зарегистрированы 83 862 случая заражения.