Информацию о тяжелой болезни Ким Чен Ына проверяет американская разведка - СМИ

Разведка США проверяет информацию о тяжелой болезни лидера Северной Кореи после перенесенной хирургической операции.

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15 апреля лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения дедушки, что вызвало спекуляции о его недуге. Ким Чен Ына последний раз видели на публике за четыре дня до этого на заседании правительства. "Когда лидеры Северной Кореи не участвовали в этих важных торжествах в прошлом, это предвещало серьезные события", - говорится в сообщении, передает 112.ua со ссылкой на CNN.

В свою очередь правительство Южной Кореи опровергло информацию о том, что лидер КНДР заболел после операции. Как отмечают высокопоставленные лица, Ким Чен Ын занимается государственными делами.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал главой государства после смерти своего отца Ким Чен Ира (17 декабря 2011 год) от сердечного приступа. В ночь на 31 декабря Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило Ким Чен Ына Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.