У Южной Кореи нет информации о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына

До недавнего времени лидер КНДР продолжал исполнять свои обязанности и появлялся на публике.

Власти Южной Кореи не выявили никаких признаков, которые могли бы указывать на тяжелую болезнь лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве, передает НВ.

"В Северной Корее нет ничего необычного. Это неправда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до недавнего времени лидер КНДР продолжал исполнять свои обязанности и появлялся на публике. В последний раз это было 11 апреля.

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Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чже Ина также отметил, что властям ничего не известно о возможном плохом самочувствии Ким Чен Ына.

"В Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - сказал он.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.