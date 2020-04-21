У Южной Кореи нет информации о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына
Власти Южной Кореи не выявили никаких признаков, которые могли бы указывать на тяжелую болезнь лидера КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве, передает НВ.
"В Северной Корее нет ничего необычного. Это неправда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до недавнего времени лидер КНДР продолжал исполнять свои обязанности и появлялся на публике. В последний раз это было 11 апреля.
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Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чже Ина также отметил, что властям ничего не известно о возможном плохом самочувствии Ким Чен Ына.
"В Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - сказал он.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.
15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.