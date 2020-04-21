Чрезвычайное положение в Грузии продлено до 22 мая
Чрезвычайное положение в Грузии, введенное из-за эпидемии коронавируса, продлено до 22 мая.
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Об этом заявил советник премьер-министра Грузии, пресс-секретарь Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".
Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая.
Однако сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая.
По данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в Грузии на сегодняшний день коронавирусом инфицированы 408 человек, умерли – 4. Выздоровели 95 человек.
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