Чрезвычайное положение в Грузии продлено до 22 мая

В связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц было объявлено чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение в Грузии, введенное из-за эпидемии коронавируса, продлено до 22 мая.

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Об этом заявил советник премьер-министра Грузии, пресс-секретарь Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая.

Однако сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая.

По данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в Грузии на сегодняшний день коронавирусом инфицированы 408 человек, умерли – 4. Выздоровели 95 человек.

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