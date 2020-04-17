Страстную пятницу в Иерусалиме встретили без верующих (видео)

На обряде присутствовали лишь с десяток священников и журналистов.

Страстную пятницу в Иерусалиме встретили в масках и без верующих.

Читайте такжеСтрастная пятница: что нельзя делать, можно ли работатьОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что массовую процессию с участием тысячи людей со всего света отменили на фоне пандемии. Присутствовали лишь с десяток священников и журналистов.

Все в масках прошли по Пути Скорби. Именно по этой улице, по поверью, шел на распятие Иисус Христос.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре возле храма, где причащали с одной ложечки, вырыли траншею.