Страстную пятницу в Иерусалиме встретили без верующих (видео)
22:24, 17 апреля 2020Мир
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На обряде присутствовали лишь с десяток священников и журналистов.
В масках и без верующих: как встретили Страстную пятницу в Иерусалиме
Страстную пятницу в Иерусалиме встретили в масках и без верующих.
Читайте такжеСтрастная пятница: что нельзя делать, можно ли работатьОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что массовую процессию с участием тысячи людей со всего света отменили на фоне пандемии. Присутствовали лишь с десяток священников и журналистов.
Все в масках прошли по Пути Скорби. Именно по этой улице, по поверью, шел на распятие Иисус Христос.
Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре возле храма, где причащали с одной ложечки, вырыли траншею.
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