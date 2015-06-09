В Венгрии хотят ужесточить контроль на южной границе из-за потока нелегальных мигрантов

В частности, планируется ужесточить контроль на границе с южными соседями: Румынией, Сербией и Хорватией.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Мы собираемся принять закон, согласно которому те, кто приедет из безопасных транзитных стран, не смогут просить убежища в Венгрии", - заявил глава "Фидес" Антал Роган (Antal Rogan). Он пояснил, что жизни людей, находящихся в Сирии, подвержены опасности. Однако те, кто уже добрался до границ Греции, Сербии или какой-либо другой европейской страны, должны просить предоставить им убежище в этих государствах.

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По данным агентства, на прошлой неделе в разных городах страны появились плакаты: "Если вы приехали в Венгрию, то не сможете отнять работу у граждан государства".

По словам Рогана, необходимо принять экстренные меры. Только с января по май 2015 года венгерскую границу нелегально пересекли 50 тыс. мигрантов, в то время как за весь 2014-й их число составило 43 тыс. человек. В основном они приезжают из Косова, Афганистана и Сирии.

Когда именно планируется разработать законопроект, глава партии "Фидес" не уточнил.

Согласно плану, предложенному ранее Еврокомиссией, беженцы должны распределяться по странам ЕС пропорционально их населению, экономике, уровню жизни и другим факторам. Например, Франции необходимо будет принимать 14,7% беженцев, Германии - 18,42%. Такая мера направлена на снижение нагрузки на страны (Италия, Мальта и Греция), куда стремится попасть основной поток мигрантов из Северной Африки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал предложение ЕС о квотах на мигрантов, заявив, что это решение "граничит с безумием".

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В мае министры иностранных дел ЕС договорились о создании военно-морской миссии для борьбы с перевозкой нелегальных мигрантов из Ливии в Европу. В Евросоюзе рассчитывают, что участники миссии смогут задерживать контрабандистов и уничтожать их суда у побережья Ливии, что позволит решить проблему увеличившегося потока мигрантов из Африки.

С начала года через Средиземное море в Европу попала 51 тыс. мигрантов. По информации ООН, еще около 1,8 тыс. нелегалов за это время утонули.