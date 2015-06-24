Венгрия отменяет решение остановить у себя норму Евросоюза по мигрантам

Как сообщило министерство иностранных дел (МИД) Венгрии, Будапешт уже не останавливает действие правила Евросоюза, и об этом глава МИД Петер Сийярто сообщил своему коллеге из Австрии, передает радио "Свобода".

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В Австрии, со своей стороны, сообщили, что из-за первого заявления из Будапешта вызвали в свой МИД посла Венгрии, а министр Себастиан Курц заявил по телефону венгерскому коллеге, что Вена не потерпит остановки действия нормы.

Речь идет о норме ЕС, известной как "Дублин-3", которая предусматривает, что претенденты на статус беженца должны подавать заявления об этом в первой стране ЕС, через которую они прибыли на территорию Евросоюза. Следовательно, если таких лиц обнаруживают в других странах ЕС, их возвращают с их заявлениями в первую.

Во вторник, 23 июня, правительство Венгрии заявило, что на неопределенный срок приостанавливает для страны действие этой нормы из "технических соображений". Как заявили в Будапеште, прибегнуть к такому шагу были вынуждены с целью "защитить интересы и населения Венгрии" в связи с тем, что в течение предыдущего года в страну прибыли десятки тысяч мигрантов.

Заявление прозвучало в преддверии саммита Евросоюза, который начинается в четверг, 25 июня, и на котором кризис с нелегальными мигрантами в ЕС будет одним из главных вопросов.

Ранее Венгрия уже решила возвести стену на границе с Сербией, через которую в нее попадает большинство нелегалов. Это решение тоже вызвало много негативных отзывов.