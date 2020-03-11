Байден выиграл праймериз демократов еще в четырех штатах из шести

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 10 марта, одержал еще несколько побед на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

Согласно прогнозам, 77-летний политик обошел своего основного соперника, 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в штатах Айдахо, Мичиган, Миссури и Миссисипи, пишут The New York Times и DW.

В штате Вашингтон на момент выхода новости подсчитали 69% голосов. Предварительно, Сандерс лидирует с 32,7%, Байден набирает 32,5%. В Северной Дакоте после подсчета 71% голосов также лидирует Сандерс с 50,2%, а Байден получает 39,9%.

Бывший вице-президент заявил, что сделан "еще один шаг к возвращению порядочности, достоинства и чести в Белый дом". Байден на выступлении перед сторонниками напомнил об "общей цели" демократов - "победить Дональда Трампа и объединить нацию".

В общей сложности Байдена по предварительным итогам поддерживают 153 делегата, Сандерса - 89.

Ранее голосовать за Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.

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Первичные выборы демократов проходят до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле. Перед праймериз 10 марта у Байдена были голоса 670 делегатов, а у Сандерса - 574. Для выдвижения необходимо заручиться поддержкой 1991 кандидата. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Как сообщал УНИАН, 3 марта предварительные внутрипартийные голосования прошли сразу в 14 штатах: Калифорнии, Юте, Колорадо, Миннесоте, Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Массачусетсе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэне, Вермонте. Кокусы прошли в Американском Самоа.

Справка. В США кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.

Праймериз в США - институт выбора партийных кандидатов для участия в основных выборах президента. В отличие от альтернативного механизма кокусов, праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата.