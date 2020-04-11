Трамп будет вводить визовые санкции в отношении тех стран, которые отказываются вывозить своих граждан из США

В течение семи дней государственный секретарь должен принять решение о введении ограничений в отношении стран-нарушителей.

Американский президент Дональд Трамп разрешил вводить визовые санкции в отношении тех стран, которые мешают или откладывают вывоз своих граждан из США из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Так, информацию о нарушителях глава министерства внутренней безопасности США должен предоставлять госсекретарю. В течение семи дней государственный секретарь должен принять решение о введении ограничений в отношении стран-нарушителей.

Соответствующий указ Трампа будет действующим до конца 2020 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля США остаются лидером по количеству инфицированных коронавирусом — более 502 тысяч. В целом в мире почти 1,7 млн инфицированных.